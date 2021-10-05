Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановилась

Работа мессенджера WhatsApp после масштабного сбоя полностью восстановлена. Об этом заявил генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт во вторник, 5 октября.

«Сейчас мы полностью восстановились и работаем», — написал он в Twitter.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в функционировании платформы. Он также заявил, что Facebook, Instagram и WhatsApp снова начинают работать.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00 мск. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера.

Downdetector назвал сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября было зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, YouTube и Bank of America.