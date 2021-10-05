Мошенники придумали уловку с роботом и тональным режимом

Мошенники придумали уловку, которая позволяет при помощи робота и тонального режима вывести жертву на разговор и похитить у нее деньги. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов во вторник, 5 октября.

Эксперт раскрыл структуру обмана: человеку звонит робот и сообщает жертве, что номер телефона или счета был изменен. Затем он предлагает перейти в тоновый набор и нажать на конкретную кнопку, если «изменение было совершено по ошибке». После этого потенциальную жертву соединяют с «техническим специалистом», который является мошенником.

«Технически перевести звонок на живого мошенника при нажатии кнопки можно, сделать что-то с самим девайсом просто после нажатия нельзя. Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен. Если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — привели слова эксперта в «РИА Новости».

В понедельник, 4 октября, стало известно, что специалисты Bi.Zone выявили 188 заманивающих людей сайтов, которые, действуя якобы от лица «АвтоВАЗа», предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля «Lada-Эксперт». Для реализации аферы злоумышленники пользуются сайтом, дизайн которого схож с оригинальным сайтом Lada.