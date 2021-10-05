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Роскомнадзор назвал количество удаленных фейков о выборах

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На основании полученных Роскомнадзором требований Генеральной прокуратуры РФ в отношении недостоверной информации о выборах было удалено 13 материалов, заблокировано восемь страниц, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре.

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Там также напомнили, что публикация заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа до 5 млн рублей на юридических лиц. Стоит отметить, что повторное нарушение закона приведет к административному штрафу для граждан в размере от 300 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тыс. рублей, а юридических лиц — от 5 до 10 млн рублей.

Уже по итогам выборов появилась и более подробная информация. 4 октября глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о том, что иск может быть подан против корреспондента «АПН Северо-Запад» Анатолия Кантера за публикацию, согласно которой ЦИК якобы «с помощью электронного голосования нарисовала порядка 14 млн голосов в пользу «Единой России». Правда, тут явный фейк — Памфилова напомнила, что на электронное голосование в семи регионах были зарегистрированы всего порядка 2,7 млн человек.

На самом деле недостоверной информации гораздо больше, чем число заблокированных и удаленных Роскомнадзором материалов. Так, в Общественной палате (ОП) «Известиям» рассказали об обнаружении около 19 тыс. подобных сообщений о думских выборах с начала июля по 25 сентября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вот блок, вот порог: в РКН назвали число удаленных фейков о выборах

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