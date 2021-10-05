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Вот блок, вот порог: в РКН назвали число удаленных фейков о выборах

По каким темам было больше всего недостоверных сообщений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вот блок, вот порог: в РКН назвали число удаленных фейков о выборах
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2021-10-04 12:03:22
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Почти 19 тыс. фейков о выборах обнаружила Общественная палата. Такой результат связан с большим количеством перепостов, рассказали «Известиям» в органе. При этом Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц о прошедшем 17–19 сентября голосовании, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там также добавили, что эти действия были предприняты на основании требований Генпрокуратуры. В Совфеде, в свою очередь, добавили что из-за распространения фейков существенно увеличиваются риски, в том числе для жизни и здоровья людей.

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Удаленный материал

По итогам единого дня голосования (ЕДГ) в Госдуме не раз заявляли об активном распространении фейковых сообщений. В частности, глава парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев отмечал заграничное происхождение таких материалов. «В дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России. В первую очередь это относится к информации движения «Голос», признанного иноагентом», — сообщал Пискарев.

На основании полученных Роскомнадзором требований Генеральной прокуратуры РФ в отношении недостоверной информации о выборах было удалено 13 материалов, заблокировано восемь страниц, — рассказали «Известиям» в РКН.

Там также напомнили, что публикация заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа до 5 млн рублей на юридических лиц. Стоит отметить, что повторное нарушение закона приведет к административному штрафу для граждан в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, а юридических лиц — от 5 млн до 10 млн рублей.

Вот блок, вот порог
электронное голосование
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Уже по итогам выборов появилась и более подробная информация. 4 октября глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о том, что иск может быть подан против корреспондента «АПН Северо-Запад» Анатолия Кантера за публикацию, согласно которой ЦИК якобы «с помощью электронного голосования нарисовал порядка 14 млн голосов в пользу «Единой России». Правда, тут явный фейк — Памфилова напомнила, что на электронное голосование в семи регионах были зарегистрированы всего порядка 2,7 млн человек.

На самом деле недостоверной информации, конечно, гораздо больше, чем число заблокированных и удаленных Роскомнадзором материалов. Так, в Общественной палате (ОП) «Известиям» рассказали об обнаружении около 19 тыс. подобных сообщений о думских выборах с начала июля по 25 сентября.

Можно выделить несколько основных тем фейков, связанных с выборами. Среди них: коронавирус, якобы имевшие место вбросы, подвоз избирателей, дистанционное электронное голосование, обязательная вакцинация. Если говорить о COVID-19, то писали о заболевании членов комиссии и несоблюдении санитарных норм, — перечислила главные тренды член ОП РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Вот блок, вот порог
электронное голосование
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

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Она также рассказала и о некоторых совсем курьезных выдумках. Одной из таких тем стала информация о том, что на участках всех должников встречают сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). «Этот фейк начался с Вологды, а потом веерно пошел по всем регионам. Всё это было направлено на снижение явки и запугивание избирателей», — добавила Мизулина.

Опасный синдром

Кроме того, в Общественной палате рассказали о причинах таких показателей.

Фейк дописывается и редактируется, когда осуществляют его перепост. Это приводит к валу ложной информации по одной теме. Бывают тысячи перепостов, но ведь каждое такое сообщение — ложное. Поэтому у нас и получаются такие огромные цифры. Однако точек запуска фейков не так много. Это отдельные средства массовой информации и аккаунты в соцсетях, которые осуществляют «посев», — рассказал «Известиям» первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

В Совете Федерации подчеркивают, что распространение недостоверных сообщений, в частности, о выборах, процессе голосования и о коронавирусе очень опасно, прежде всего, для благополучия граждан.

Вот блок, вот порог
электронное голосование
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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У нас активно идет борьба с экстремизмом. А ведь распространение фейков о якобы опасности вакцинации и бесполезности вакцин не менее опасно. Высокая смертность в большой степени на совести тех, кто распространяет недостоверную информацию. Здесь очень серьезные последствия, — рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый.

Он отметил, что есть специальные люди, которые выдумывают эту информацию и активно распространяют ее в соцсетях. «Это не имеет ничего общего со свободой слова и свободой выражения своего мнения», — добавил сенатор.

Стоит напомнить, что 1 апреля 2020 года президент подписал закон о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе о коронавирусе), если это привело к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы — до трех лет. Если же ложная информация, распространенная гражданином, повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия, то штраф составит от 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Справка «Известий»

В Единый день голосования с 17 по 19 сентября в России прошли выборы различных уровней. Граждане страны избрали депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбрали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни прошли муниципальные выборы. В Госдуме VIII созыва «Единая Россия» получит 324 мандата, КПРФ будут представлять 57 депутатов, «Справедливую Россию — За правду» — 27. ЛДПР по итогам кампании смогла получить 21 мандат, «Новые люди» — 13. По одному месту в Думе обеспечили «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста. Кроме того, в нижнюю палату парламента прошли пять самовыдвиженцев. Таковы итоги выборов, которые 24 сентября утвердили в Центризбиркоме.

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