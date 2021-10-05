Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу. Причина — политика перехода на экологически чистую энергию, сообщает телеканал «Известия». По мнению аналитиков Forbes, рост цен на газ может вынудить предприятия начать использовать уголь. При этом применение твердого топлива в Европе затруднено. В короткие сроки возникнет дефицит нефти и угля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.