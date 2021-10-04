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Комитет по образованию и науке в Госдуме разделили на два новых

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Комитет Государственной Думы по образованию и науке в новом созыве разделят на два — на комитет по науке и высшему образованию и комитет по просвещению. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

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Это следует из согласованного списка комитетов по итогам заседания временной рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщает ТАСС.

В Госдуме седьмого созыва в ведении комитета находились все вопросы, связанные с образованием и наукой, возглавлял его депутат «Единой России» Вячеслав Никонов.

В пятницу, 1 октября, президент России Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы VIII созыва на 12 октября. Ранее он назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми. Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах, отметив, что увеличение числа фракций в нижней палате парламента говорит о развитии в России демократии.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.

Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

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