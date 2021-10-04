Жителя Карелии задержали за издевательство над щенками

В Карелии 39-летний мужчина жестоко истязал новорожденных щенков. Свидетелями стали маленькие дети. Они рассказали о случившемся родителям, которые опубликовали в соцсети пост.

Как передает ИА «Карелinform», полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Житель Сегежи объяснил свой поступок тем, что избавлялся от щенков по просьбе своей знакомой, которая не знала, что делать с выводком. За негуманное обращение с животными ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Оренбургской области суд вынес приговор жителю Октябрьского района, который обвинялся в убийстве собаки. Он выбросил пса из окна своего дома. Животное упало с высоты второго этажа и получило различные травмы, от которых скончалось на месте.