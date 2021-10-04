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Две школы в Симферополе закрыли на карантин из-за COVID-19

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Власти по предписанию межрегионального управления Роспотребнадзора закрыли на карантин две школы в Симферополе. Причина — распространение коронавирусной инфекции.

«С сегодняшнего дня по предписанию Роспотребнадзора закрыли школы № 2 и № 17 на карантин. Дети переведены на дистанционное обучение», — уточнили в горадминистрации.

В целом на территории Крыма из-за COVID-19 отправлены на карантин 78 школьных классов и 12 групп в детских садах, отмечает «Крыминформ».

В России нет регионов, где бы полностью была введена дистанционная форма обучения в школах. Об этом 1 октября заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. По его словам, ситуация, связанная с распространением COVID-19 в образовательных организациях, находится под контролем ведомства.

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