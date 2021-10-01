В Минпросвещения прокомментировали переход школ в регионах на удаленку

В России нет регионов, где бы полностью была введена дистанционная форма обучения в школах. Об этом 1 октября заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«Нет регионов, где все школы и обучающиеся находятся на каникулах или где полностью введена дистанционная форма обучения»,— приводит его слова пресс-служба министерства.

По словам Бугаева, ситуация, связанная с распространением COVID-19 в образовательных организациях, находится под контролем ведомства. Он также отметил, что ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 регионах, что составляет менее 0,15% от всех школ страны.

Одной из важнейших задач остается максимальное сохранение очного режима обучения и соблюдение всех требований Роспотребнадзора для сохранения здоровья детей и учителей.

Ранее в пятницу в Минобрнауки РФ сообщили, что решение о переводе вузов на дистанционный формат обучения могут принимать сами образовательные организации в зависимости от ситуации. 27 сентября глава ведомства Валерий Фальков отметил, что министерство пока не планирует переводить студентов на дистанционный формат.

30 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что школы и колледжи переведут на дистанционное обучение до 11 октября в муниципалитетах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает средний по региону. Глава региона также допустил введение локдауна из-за роста заболеваемости.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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