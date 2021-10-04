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Эксперт предрек Украине полное разорение через 3-5 лет

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До полного разорения Украины осталось от 3 до 5 лет. Об этом политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире местного телеканала «Наш».

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По мнению эксперта, за 30 лет независимости страна так и не состоялась как витрина постсоветского пространства и погрузилась во внутренний конфликт.

По словам Ермолаева, в 1990-е годы Запад смотрел на Украину как на пример успешной трансформации постсоветской республики в «европейского тигра».

«Я сейчас говорю не только об экономике, я говорю о том, что и общество могло быть успешным и привлекательным», — пояснил он.

Политолог отметил, что на Украине тогда не было явных этнических и религиозных противоречий, а уровень жизни, по советским меркам, находился на довольно высоком уровне. Сейчас же, сетует эксперт, в стране внутренний конфликт, а государство находится в состоянии распада.

По его словам, в стране постепенно оформляются образования, которые могут «разорвать» ее, а перед властями стоит вопрос геополитической ответственности.

«Если предыдущий режим [экс-президента страны Петра] Порошенко и режим [нынешнего главы государства Владимира] Зеленского рассчитывают на то, что их партнеры по евроатлантике будут разделять эту ответственность, они очень ошибаются. Тактически всё ограничено тремя-пятью годами, когда необходимо завершить это ресурсное освоение Украины», — подчеркнул Ермолаев.

Ранее о деградации украинского государства не раз высказывались различные политики и эксперты. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что из-за стремительного роста центробежных настроений страна стоит на грани коллапса. В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев называл бюджетный кризис причиной возможного развала Украины в ближайшем будущем.

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