Эндокринолог назвала признаки дефицита витамина А в организме

Нарушение зрения, роста, плохой иммунитет и другие показатели могут быть признаками дефицита витамина А в организме, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

По словам специалиста, витамин А — это универсальный витамин, который играет важную роль в процессах роста и репродукции, дифференцировки эпителиальной и костной тканей, поддержания иммунитета и зрения.

Первым признаком дефицита витамина А являются нарушения зрения, потому что из-за недостатка витамина может произойти нарушение темновой адаптации («куриная слепота»). Тяжелый дефицит вызывает состояние, называемое ксерофтальмией («сухой глаз»), что в конечном итоге приводит к язвам роговицы, рубцеванию и слепоте, добавила Михалева. В развивающихся странах дефицит витамина А — одна из самых распространенных причин слепоты.

«Дети, испытывающие дефицит витамина А, очень плохо растут и набирают вес. При приеме добавок витамина А они начинают расти и догоняют своих сверстников. Витамин А участвует в развитии и созревании костей, что также важно для процесса роста ребенка», — добавила эндокринолог.

Кроме того, плохой иммунитет также является симптомом дефицита этого витамина, так как он необходим для развития и созревания клеток иммунной системы, таких как лимфоциты, клетки-киллеры и фагоциты, которые играют решающую роль в защите организма от болезнетворных микроорганизмов. Люди даже с незначительным дефицитом витамина А более склонны к респираторным заболеваниям и инфекционной диарее, отметила Михалева.

О дефиците витамина также свидетельствуют сухость, повреждение и старение кожи, так как это органическое соединение поддерживает водный баланс кожи, обеспечивает иммунную защиту и обновление клеток кожи.

Проблемы в репродуктивной сфере также говорят о проблемах с наличием витамина А, это связано с тем, что он участвует в развитии сперматозоидов, а у женщин поддерживает нормальное развитие плода во время беременности.

«Кроме того, бета-каротин (предшественник витамина А) обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает организм от воспаления, участвует в профилактике рака, атеросклероза, старения», — подчеркнула Михалева.

Для того, чтобы восполнить дефицит витамина А, нужно помнить, что он содержится как в растительной, так и в животной пище. Самым богатым его источником является печень. Значительные количества также содержатся в рыбьем жире, яичном желтке, цельном молоке, масле и сыре — это источники животного происхождения витамина А.

«Растительные источники содержат предшественники витамина А (провитамины) — бета-каротин и другие каротиноиды. Большие их количества содержатся в моркови, желтых и темно-зеленых листовых овощах (например шпинате, брокколи), тыкве, абрикосах и дыне. Но нужно не забывать, что витамин А при употреблении в больших дозах может быть токсичен», — заключила эндокринолог.

30 сентября врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что о дефиците железа в организме человека могут говорить бледность кожи, повышенная утомляемость и плохой аппетит. При этом Елена Соломатина подчеркнула, что узнать о нехватке в организме железа человек может не сразу, поскольку признаки дефицита этого микроэлемента проявляются постепенно.