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Настольные игры: как наши теннисисты выступили на ЧЕ

Национальная команда России в Румынии повторила достижение сборной СССР
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Сборная России по настольному теннису впервые в истории дошла до финала командного чемпионата Европы. В решающем матче континентального первенства, которое проходило в румынском городе Клуже-Напоке, наши спортсмены в упорной борьбе уступили сборной Германии (1:3) — вице-чемпионам Игр-2020 в Токио. До этого лучшим результатом россиян на ЧЕ были бронзовые медали в 2013 году. Победителем чемпионата Европы стала сборная Германии — в девятый раз.

Повторение подвигов 60-х

На чемпионате Европы выступали 26 команд, разделенных на восемь групп. В четвертьфинал выходили только их победители, поэтому права на ошибку ни у кого не было. Сборная России, составленная из молодых игроков, выступала в группе F. Там мы обыграли команды Франции и Нидерландов. В четвертьфинале россияне оказались сильнее австрийцев. Причем наша команда вырвала победу, уступая 0:2 (3:2). А в полуфинале переиграли фаворитов турнира — шведов. Это самая титулованная сборная Европы: командное первенство они выигрывали рекордные 14 раз.

Но россияне не испугались статуса соперника. 20-летний Лев Кацман и 19-летние Максим Гребнев и Владимир Сидоренко убедительно переиграли оппонентов. Шведы выставили против нашей команды также омоложенный состав — на первых номерах сыграли 19-летний Трульс Морегард и 24-летний Антон Чельберг. Но этот расчет не оправдался. Кацман и Гребнев последовательно расстроили и одного, и другого. А окончательную точку в матче поставил Сидоренко, который одолел опытнейшего 35-летнего Йона Перссона.

Таким образом, национальная команда России повторила достижение сборной СССР, которая доходила до финала чемпионатов Европы (1966,1968). Тогда наши теннисисты уступили как раз великой шведской дружине.

Шанс на матч-болле

В финале российские теннисисты дали настоящий бой действующим чемпионам — сборной Германии. И даже повели 1:0. Максим Гребнев сумел обыграть Бенедикта Дуду (3:2). Тот же Гребнев был очень близок к тому, чтобы сравнять командный счет, когда отыгрался с 0:2 во встрече с 15-й ракеткой мира Патриком Франциской и имел матч-болл на балансе в решающем сете. Не сложилось — 2:3.

Лев Кацман в упорной борьбе проиграл титулованному Патрику Франциску (2:3), а Владимир Сидоренко — натурализованному китайцу Дан Цю (1:3), Тем не менее, коллектив под руководством Валерия Салабаева заслужил комплименты в свой адрес и имеет хорошие шансы закрепиться в элите настольного тенниса.

— Мне кажется, каждый из нас отдал все на этом турнире, и я не исключение, — сказал «Известиям» Лев Куцман. — В финале вел 2:1 по сетам у Патрика Франциску. В пятой партии немного не хватило, мог сыграть лучше. Но это спорт. Думаю, мы достойно себя показали: заняли второе место и вошли в историю. Хочу сказать большое спасибо всем, кто за нас болел, переживал, следил за ходом турнира. Мы еще вернемся за золотом!

Похвалил российских спортсменов и министр спорта России Олег Матыцин. Напомним, что с середины 1980-х гг. именно Матыцин тренировал сборную ГЦОЛИФК по настольному теннису. Команда первенствовала на Всесоюзной универсиаде (1988, 1990 гг.) и студенческом чемпионате мира-1992.

— В финале российским спортсменам не хватило толики везения для того, чтобы выиграть золото. Уверен, серебряные медали станут еще одним шагом на пути нашей молодой команды к большому международному успеху, — подчеркнул Олег Матыцин ТАСС. — Поздравляю старшего тренера мужской сборной Валерия Салабаева, личных тренеров спортсменов и Федерацию настольного тенниса России!

В целом этот год можно назвать прорывным для российского настольного тенниса. Помимо серебра на командном ЧЕ-2021, мы также стали чемпионами Европы в парном разряде (Кацман/Гребнев). В июле в финале первенства континента в Варшаве действующие чемпионы России одолели поляка Якуба Дияса и бельгийца Седрика Нюйтинка со счётом 3:1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7).

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