Полицейского в Саратове заподозрили в майнинге криптовалюты в помещении МВД

Саратовского полицейского заподозрили в том, что он занимался майнингом криптовалюты прямо в помещении МВД. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщается на сайте регионального управления СК России.

По информации следствия, в период с декабря 2020 года по июль 2021 года сотрудник РЭО (регистрационно-экзаменационного отделения) ГИБДД УМВД России по Саратову установил во временно не используемом, но принадлежащем органу полиции помещении два электронных устройства, подключил их к электросети и с их помощью осуществлял получение криптовалюты в сети интернет. Ущерб, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 тыс. рублей, пишет НСН.

Преступные действия полицейского выявили сотрудники управления собственной безопасности главка МВД. Как отмечает сайт kp.ru, всё началось с того, что начальство саратовского ГИБДД получило на удивление большой счет на оплату электроэнергии. В управлении решили проверить информацию, что привело правоохранителей к подозреваемому.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к установленной законом ответственности.

Источник в силовых структурах уточнил «РИА Новости», что следователи устанавливают возможных соучастников преступления из числа сотрудников полиции.

В июле главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев рассказал «Известиям», что объем мошенничества с токенами с июля 2020-го по июль 2021-го в мире составил как минимум $1 млрд.

По его мнению, этот показатель сильно зависит от курса цифровых валют: так, например, цена биткоина с начала прошлого года повысилась с $10 тыс. до $58 тыс. к зиме 2021-го, что привело к повышению размера убытков компаний от нападений хакеров.