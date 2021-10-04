Психолог не рекомендовала долгое проживание в микроапартаментах

Длительное проживание в недвижимости площадью до 10 кв. м может вызвать эффект клетки, когда на человека начинает давить такое маленькое пространство. Такое мнение в понедельник, 4 октября, в беседе с «Известиями» выразила психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

По словам специалиста, к 30 годам человек начинает «внутренне расширяться» и у него появляется желание захватывать пространство, потому что, согласно возрасту, он накопил внутренний потенциал для экспансии. Как правило, к этому времени люди женятся и заводят детей, а такое маленькое пространство будет действовать угнетающе и сковывать человека, заметила психолог.

«Вообще в таких помещениях не рекомендуется жить более трех лет, потому что происходит эффект клетки — я нахожусь в этой клетке и не могу ничего с ней сделать. Поспать могу, почистить зубы и отдохнуть, но больше ничего. Даже посидеть и поработать невозможно, это эффект замкнутого пространства, начинают давить стены, потолок, так как он в таких квартирах тоже низкий, начинает уходить творчество, воображение, потому что им нет места», — объяснила Крушинских.

Специалист также добавила, что для детей такие пространства губительны, так как им нужно место, чтобы играть, резвиться и бегать. В таком маленьком пространстве ребенок получает большое количество запретов от родителей — не бегать, не прыгать, чтобы ничего не сломать, — из-за чего ребенок сильно ограничен. Кроме того, детям нужно место для проявления их творчества и активности, которого в маленькой квартире нет.

«Если говорить о семье — на первом этапе, когда это период романтизма, слияния и желания быть вдвоем, то такое чувство длится год-полтора. На этом этапе отношений можно рассматривать такое жилье, но дальше каждому из супругов нужно свое пространство», — поделилась мнением Крушинских.

Она отметила, что подобное жилье не стоит рассматривать на долгий срок, так как к «клетке» можно привыкнуть. Такие квартиры, по ее словам, хороши для тех, кто только-только встает на ноги и имеет представление о своих дальнейших перспективах. Однако спустя определенное время проживания в микрожилье человек начинает «буксовать», из-за чего появляется ограниченность идей и мышления.

Ранее в этот день в компании «Метриум» сообщили, что на рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Речь идет, например, о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м и апартаменты площадью 9 кв. м. Апартаменты пока не продаются.

По словам партнера «Метриума» Марии Литинецкой, микростудии — это мировой тренд. Студии площадью меньше 10 «квадратов» появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия. Их приобретают молодые люди, активные в карьерном и социальном плане, которые дома фактически только ночуют, добавил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.