Прямой эфир
Общество
Собянин утвердил День Московского народного ополчения
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Культура
В Москве покажут отреставрированные и ранее утерянные фильмы
Интернет
Сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Экономика
Биржевая цена газа в Европе падала ниже $1130 из-за новостей о СП-2
Общество
В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана до утра вторника
Наука
Американский сегмент МКС получил 250 серьезных технических замечаний
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики

Психолог не рекомендовала долгое проживание в микроапартаментах

Психолог Крушинских заявила об опасности длительного проживания в микроапартаментах
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Длительное проживание в недвижимости площадью до 10 кв. м может вызвать эффект клетки, когда на человека начинает давить такое маленькое пространство. Такое мнение в понедельник, 4 октября, в беседе с «Известиями» выразила психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

Мини-метр: в Москве появились апартаменты площадью 9 «квадратов»
До какого размера могут сократить жилье в ближайшие годы

По словам специалиста, к 30 годам человек начинает «внутренне расширяться» и у него появляется желание захватывать пространство, потому что, согласно возрасту, он накопил внутренний потенциал для экспансии. Как правило, к этому времени люди женятся и заводят детей, а такое маленькое пространство будет действовать угнетающе и сковывать человека, заметила психолог.

«Вообще в таких помещениях не рекомендуется жить более трех лет, потому что происходит эффект клетки — я нахожусь в этой клетке и не могу ничего с ней сделать. Поспать могу, почистить зубы и отдохнуть, но больше ничего. Даже посидеть и поработать невозможно, это эффект замкнутого пространства, начинают давить стены, потолок, так как он в таких квартирах тоже низкий, начинает уходить творчество, воображение, потому что им нет места», — объяснила Крушинских.

Специалист также добавила, что для детей такие пространства губительны, так как им нужно место, чтобы играть, резвиться и бегать. В таком маленьком пространстве ребенок получает большое количество запретов от родителей — не бегать, не прыгать, чтобы ничего не сломать, — из-за чего ребенок сильно ограничен. Кроме того, детям нужно место для проявления их творчества и активности, которого в маленькой квартире нет.

«Если говорить о семье — на первом этапе, когда это период романтизма, слияния и желания быть вдвоем, то такое чувство длится год-полтора. На этом этапе отношений можно рассматривать такое жилье, но дальше каждому из супругов нужно свое пространство», — поделилась мнением Крушинских.

Она отметила, что подобное жилье не стоит рассматривать на долгий срок, так как к «клетке» можно привыкнуть. Такие квартиры, по ее словам, хороши для тех, кто только-только встает на ноги и имеет представление о своих дальнейших перспективах. Однако спустя определенное время проживания в микрожилье человек начинает «буксовать», из-за чего появляется ограниченность идей и мышления.

Ранее в этот день в компании «Метриум» сообщили, что на рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Речь идет, например, о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м и апартаменты площадью 9 кв. м. Апартаменты пока не продаются.

По словам партнера «Метриума» Марии Литинецкой, микростудии — это мировой тренд. Студии площадью меньше 10 «квадратов» появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия. Их приобретают молодые люди, активные в карьерном и социальном плане, которые дома фактически только ночуют, добавил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021