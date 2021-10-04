В отрасли оценили востребованность апартаментов площадью до 10 кв. м

Эксперты, опрошенные «Известиями» 4 октября, сошлись во мнении, что формат микростудий всегда будет востребован и может стать интересным людям в Москве, которые привыкли проводить время дома только для сна.

Ранее в этот же день в компании «Метриум» сообщили, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Речь идет в том числе о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке Москвы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаменты площадью 9 кв. м. Апартаменты пока не выставили на продажу.

Руководитель департамента продаж девелоперской компании Glincom Кристина Дудко заявила, что такая недвижимость будет пользоваться спросом и в комфорт-классе, и в высокобюджетном сегменте, где на небольшие лоты приходится максимальный спрос, так как их всегда не хватает.

Она отметила, что формат микростудий достаточно распространен за рубежом, особенно в Великобритании — как для аренды, так и для покупки. Обычно речь идет о помещениях площадью от 17 до 30 кв. м, хотя встречаются лоты и по 5 кв. м, рассказала она.

«Покупателей не отпугивает даже высокая цена квадратного метра по сравнению с другими предложениями в том же проекте. Микростудии чаще всего покупают молодые люди без семьи, активно строящие карьеру, готовые терпеть некоторые бытовые неудобства и пока не нуждающиеся в просторном жилье», — заключила Дудко.

Директор по стратегическому развитию агентства недвижимости «Форт Недвижимость» Григорий Пахомов также рассказал «Известиям», что маленькие квартиры и апартаменты изначально стали появляться в Японии в связи с ограниченным местом для жилой площади. Строительство же подобных апартаментов в Москве может стать интересным, например, молодым бизнесменам или сотрудникам сферы IT, которые проводят на работе по 20 часов в день и содержать большое жилье им, к сожалению, сложно и нецелесообразно.

Кроме того, покупка микроапартаментов будет являться интересным инструментом вложения средств, так как «входной чек очень низкий», отметил эксперт.

Преподаватель кафедры теории и практики университета «Синергия» Марина Садовникова заявила, что покупка таких компактных квартир и апартаментов может быть обоснована с точки зрения экономии. При этом нет гарантий, что цена за квадратный метр у подобных предложений будет ниже, чем у более просторного жилья — скорее даже наоборот, отметила она.

«Поэтому экономия в данном случае обусловлена именно малым количеством «квадратов», — считает Садовникова.

Она подчеркнула, что спрос на «крохотные жилые помещения» в некоторых странах действительно существует давно, но обусловлен он не трендами, а невозможностью покупателя приобрести квартиру побольше из-за высоких цен на недвижимость. Преподаватель считает, что при возможности выбора большинство покупателей предпочтет более вместительные варианты.