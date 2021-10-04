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В ЕС оценили возможность создания военной миссии на Украине

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Евросоюз обсуждает различные меры поддержки Украины. Об этом 4 октября сообщила официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали.

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«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — сказала она «РИА Новости», отвечая на вопрос журналистов о возможном создании военной миссии Евросоюза на Украине.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что Европейский союз планирует создание на Украине военной учебной миссии в связи с военной активностью России. По данным издания, к такому решению ЕС подтолкнули напряженные отношения между Киевом и Москвой. Кроме того, это станет «выражением солидарности» с Украиной на фоне «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ и в Крыму.

С призывом создать миссию в ЕС обратились главы МИД и минобороны Украины. Они написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Как пишет издание, в Евросоюзе рассматривают три других способа улучшить военный потенциал украинской армии. Среди них — расширение консультативной миссии ЕС по реформе гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

13 сентября депутаты Европарламента призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза», полагали они.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 сентября отметил, что североатлантические устремления Украины представляют опасность для России. В Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз, потому что альянс таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону российских границ, добавил представитель Кремля.

Отношения стран Европы и России осложнились после событий на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошел госпереворот. С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые не признали итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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