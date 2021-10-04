Автоэксперт назвал условия для смены летних шин на зимние

Автовладелец должен сам принимать решение о смене летних шин на зимние, исходя из требований безопасности, но резину в любом случае необходимо менять, учитывая условия эксплуатации и характеристики самой резины. Об этом в понедельник, 4 октября, «Известиям» рассказал вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

«Автовладелец при наступлении зимнего сезона должен обращать внимание на те условия, в которых он эксплуатирует автомобиль: мы ездим либо в городе, либо в ненаселенном пункте. В любом случае надо рассматривать ареал обитания, где ты ездишь», — подчеркнул он.

Так, если водитель проживает к крупном мегаполисе, таком как Москва или Санкт-Петербург, где дороги обрабатываются антиобледенительными реагентами, то лучше использовать «липучку» или фрикционные шины. В случае если автовладелец часто ездит за городом — нужно использовать резину с шипами. Однако у такой резины есть опасный момент — тормозной путь у шипованных шин больше, чем у «липучки», добавил Клевцов. Резина у «липучки» — более мягкая и лучше цепляется.

Кроме того, эксперт рекомендовал тем, кто ездит на работу рано утром, когда уже возможны обледенелости, сменить резину раньше.

30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что владельцам автомобилей в Москве менять летние шины на зимние нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура перейдет через +5 в сторону понижения, а первый неустойчивый снежный покров может появиться после 28 октября.

Выбор зимних покрышек во многом зависит от того, как планируется эксплуатировать автомобиль в течение зимнего периода и в каких климатических условиях. Если планируются поездки по загородным трассам, а также по бездорожью, то лучше сделать выбор в пользу шипованной резины — она успешнее справляется с обледенелыми дорогами.

Для поездок внутри большого города, где проводится регулярная обработка дорожного покрытия, уборка от снега и установлен высокий скоростной режим, лучше рассмотреть «липучку».