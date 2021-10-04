США решили создать прототип Центра космической разведки

Космические силы США создали группу анализа разведывательных данных в Национальном центре воздушной и космической разведки на базе ВВС Райт-Паттерсон, штат Огайо. Об этом 4 октября сообщил портал SpaceNews со ссылкой на документы.

Структура, получившая название Space Force Intelligence Activity (SFIA), станет промежуточной ступенью для создания полноценного Центра космической разведки.

Меморандум об этом был подписан 24 сентября генерал-майором Лией Лаудербак и генерал-лейтенантом Мэри О'Брайен. Лаудербак — руководитель службы разведки, наблюдения и разведки Космических сил. О'Брайен — заместитель начальника штаба ВВС США по разведке, наблюдению и операциям по киберэффектам.

Организация будет укомплектована командами космических и контркосмических аналитиков, которые находятся в Национальном центре воздушно-космической разведки (NASIC) и перейдут в Национальный центр космической разведки.

NASIC является основным источником информации Пентагона об угрозах, влияющих на воздушные и космические операции.

В состав групп космического и контркосмического анализа входят как военный, так и гражданский персонал.

В декабре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписав военный бюджет на 2020 год, официально объявил о создании Космических войск в стране. Целью нового рода войск стала «защита интересов национальной безопасности США в космосе». Создание войск обошлось суммой в размере $738 млрд.