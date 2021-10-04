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США решили создать прототип Центра космической разведки
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США решили создать прототип Центра космической разведки

SpaceNews: в США появится прототип Центра космической разведки
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Космические силы США создали группу анализа разведывательных данных в Национальном центре воздушной и космической разведки на базе ВВС Райт-Паттерсон, штат Огайо. Об этом 4 октября сообщил портал SpaceNews со ссылкой на документы.

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Структура, получившая название Space Force Intelligence Activity (SFIA), станет промежуточной ступенью для создания полноценного Центра космической разведки.

Меморандум об этом был подписан 24 сентября генерал-майором Лией Лаудербак и генерал-лейтенантом Мэри О'Брайен. Лаудербак — руководитель службы разведки, наблюдения и разведки Космических сил. О'Брайен — заместитель начальника штаба ВВС США по разведке, наблюдению и операциям по киберэффектам.

Организация будет укомплектована командами космических и контркосмических аналитиков, которые находятся в Национальном центре воздушно-космической разведки (NASIC) и перейдут в Национальный центр космической разведки.

NASIC является основным источником информации Пентагона об угрозах, влияющих на воздушные и космические операции.

В состав групп космического и контркосмического анализа входят как военный, так и гражданский персонал.

В декабре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписав военный бюджет на 2020 год, официально объявил о создании Космических войск в стране. Целью нового рода войск стала «защита интересов национальной безопасности США в космосе». Создание войск обошлось суммой в размере $738 млрд.

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