Ортопед дала советы работающим за компьютером людям

Врач-ортопед Елена Пастарнак дала советы людям, работающим за компьютером. По ее словам, к концу рабочего дня человек может чувствовать сильную усталость после работы за компьютером. Проблема может заключаться в нарушении снабжения мозга кислородом из-за неправильной позы за столом.

«Если мы долго сидим и смотрим в монитор, то мы неправильно держим голову. В таком положении голова наклонена вперед, и от этого напрягаются мышцы шеи, что вызывает нарушение кровообращения в шейном отделе и провоцирует головную боль и плохое самочувствие», — разъяснила специалист.

По словам специалиста в беседе с радио Sputnik в понедельник, 4 октября, во время работы за компьютером следует держать спину ровно, в естественном положении, не стоит опускать или задирать голову. Монитор должен находиться на уровне глаз. Плечи желательно держать расслабленно, а локти должны находиться под углом от 90 до 120 градусов, отмечает телеканал «360».

Для поддержки позвоночника специалист посоветовала ставить стопы ног на поверхность пола, а не класть ногу на ногу, пишет Life.ru.

Помимо этого при длительной работе за компьютером следует раз в час вставать из-за стола и двигаться не менее минуты, чтобы размять мышцы, пишет RT.

В конце августа врач-ортопед высшей категории ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой Баир Самбатов рассказал, как правильно организовать рабочее место для школьника. Ортопед уточнил, что стул подобран правильно, если у сидящего на нем ребенка ноги в коленном и тазобедренном суставах находятся под углом 90 градусов.