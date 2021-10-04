Во Всероссийском союзе пациентов оценили новые правила закупки медоборудования

Правило «второй лишний», введенное по инициативе Минпромторга, ухудшает положение пациента, так как исключает возможность выбора. Такое мнение в понедельник, 4 октября, в беседе с «Известиями» выразил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

«Подобного рода правило ухудшает положение пациента, поскольку не дает ему право выбора. ФАС (Федеральная антимонопольная служба. — Ред.) должна бороться за здоровую конкуренцию, но конкуренции нет», — подчеркнул эксперт.

По словам Власова, из-за нововведений отечественные производители медицинской техники не будут заинтересованы в повышении качества той техники, которую будут производить. В результате это может повлечь за собой появление не очень качественной техники, так как между производителями отсутствует «соревнование», отметил глава союза.

«А что делать принимающим структурам? Которые, с одной стороны, должны производить контроль качества, а с другой стороны, над ними будет висеть некая глобальная политическая задача — импортозамещения. Вместо того чтобы они проверяли проблему качества. Стандарт качества должен быть такой, чтобы недостижение этого качества не позволило проходимцам выходить на отечественные рынки и гробить народ», — сказал Власов.

По его мнению, подобные инициативы ставят в неопределенную позицию государство, которое принимает такие защитные меры. Скорее всего, подобные предложения лоббируются со стороны различных структур, которые наживаются на том, что используют более дешевый и быстрее изнашивающийся материал, считает Власов.

«Мы получаем ерундовую аппаратуру или хорошую аппаратуру, которая в итоге получается низкого качества с единственно возможной ценой и без возможности выбрать альтернативу. Альтернатива могла бы быть — раньше в советские времена был знак качества — он имел высокий ценз. Уровень получения знака качества — это соблюдение самых жестких ГОСТов и допусков. Но после того как ГОСТы стали необязательными, а стандарты стали добровольными к исполнению, каким образом качество может быть достижимо? Создать качественный продукт сейчас почти нереально», — заключил Власов.

Правило «второй лишний» было принято правительством России по инициативе Минпромторга 30 августа в отношении радиоэлектронного оборудования, в том числе 30 категорий медизделий. Новое положение затрагивает такие высокоточные приборы, как эндоскопические комплексы, электрокардиографы, рентген-аппараты, томографы и десятки других приборов, напрямую связанных со здоровьем людей.

Согласно новым правилам, закупка зарубежного оборудования при наличии заявки с оборудованием отечественного производства запрещается на государственных тендерах.

Нововведение было раскритиковано экспертами, профессиональными сообществами, бизнесом и даже представителями власти. Среди основных претензий к закону — то, что новый регламент создает барьеры для участников рынка, хотя контрактная система в сфере закупок, наоборот, направлена на создание равных условий. При наличии всего одной заявки на тендер начальная максимальная цена контракта снижаться не будет и победителем будет автоматически становиться единственный участник.