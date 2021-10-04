Росавиация пригрозила перевозчикам остановкой полетов из-за нарушений

Российские авиационные власти в ходе проверок крупнейших авиакомпаний страны выявили ряд нарушений, которые связаны с несоответствием требованиям федеральных авиационных правил. Об этом говорится в сообщении Росавиации 4 октября по результатам проведенного 30 сентября совещания.

«Руководители авиакомпаний предупреждены о том, что в случае неисполнения мероприятий, предложенных с целью исключения повторяемости авиационных происшествий по аналогичным причинам, Росавиацией будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности эксплуатантов, вплоть до аннулирования сертификатов», — отмечает регулятор.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько, открывая совещание, рассказал, что мероприятие проводится в связи со случившимися в этом году авиапроисшествиями в коммерческой авиации. На нем обсудили методы предотвращения самого распространенного типа происшествий в этой отрасли в мире: столкновения исправных воздушных судов с землей (водой) в управляемом полете.

Основные выявленные несоответствия касаются «слабой организации работы и управления должностных лиц, формальным прохождением предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительным поддержанием летной годности воздушных судов, несвоевременным прохождением периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей», говорится в сообщении Росавиации.

Заместитель руководителя ведомства Олег Сторчевой обратил внимание генеральных директоров организаций гражданской авиации, летных директоров авиакомпаний и лиц, ответственных за обеспечение работы системы управления безопасностью полетов, на то, что причины ошибок и нарушений рядового летного состава напрямую связаны с деятельностью и решениями руководства организаций. Также они говорят о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, финансовым состоянием организации, о низком уровне трудовой и корпоративной дисциплины, культуры безопасности полетов.

«Говоря о персональной ответственности командира воздушного судна за безопасное завершение полета, надо признавать персональную ответственность генерального директора за создание всех без исключения условий, чтобы члены экипажа и другой подчиненный персонал даже не сомневались в необходимости выполнять установленные правила», — подчеркнул Сторчевой.

По его словам, нарушения правил полетов, «особенно сознательные, однозначно свидетельствуют о неспособности или нежелании высшего руководства смотреть в будущее своей организации».

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев указал на необходимость исполнения положений требований федеральных авиационных правил, призванных обеспечить «приемлемый уровень безопасности полетов» без риска причинения вреда жизни и здоровью людей или нанесения ущерба авиаимуществу при выполнении перевозок.

Начальник управления инспекции по безопасности полетов регулятора Анвар Шайкамалов заявил на совещании, что обучение руководителей, специалистов в области управления безопасностью полетов и всего персонала, развитие в организации культуры безопасности полетов, находится на недостаточном уровне.

«В ряде случаев это даже не регламентировано положениями руководства по управлению безопасностью полетов, что приводит к низкой вовлеченности всех уровней персонала организации в процесс управления состоянием авиационной транспортной системы, и провоцирует формальный подход к выполнению процедур по безопасности полетов в целом и конкретных должностных обязанностей в частности», — сказал он.

Сторчевой призвал руководителей авиационных предприятий «принять максимально возможные меры» для повышения уровня безопасности полетов и сделать так, чтобы решения, принятые на совещании, были реализованы на практике.

С августа 2021 года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий, 20 из которых уже проверены. В настоящее время выездные проверки организованы еще для трех перевозчиков. Проверки обусловлены произошедшей в начале июля катастрофой с самолетом Ан-26 на Камчатке, в результате которой погибли 28 человек, заявлял собеседник «Известий» в одном из перевозчиков 1 сентября. Опрошенные «Известиями» авиакомпании рассказывали об улучшении уровня безопасности полетов в этом году. Эксперты указывали на то, что усиление контроля не повысит уровень безопасности полетов, и предлагали сосредоточиться на превентивных мерах по управлению безопасностью.