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Психолог назвала вредным проживание в микроапартаментах

Эксперт Аверс назвала проживание в микроапартаментах вредным для психики
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С точки зрения психики постоянное проживание в недвижимости площадью до 10 кв. м — вредно. Об этом заявила «Известиям» эксперт по недвижимости, владелец АН «ТрендХаус», психолог Ксения Аверс, в понедельник, 4 октября.

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Ранее в этот день в компании «Метриум» сообщили, что на рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Речь идет, например, о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м и апартаменты площадью 9 кв. м. Апартаменты пока не продаются.

По словам Аверс, микрожилье начало появляться на рынке недвижимости России уже в 2014 году. Сначала его предлагали частные компании, а теперь тенденцию подхватили застройщики.

Она заявила, что такие объекты — полная альтернатива комнатам в коммуналках: то же самое по площади, но полная независимость от соседей. Подобную недвижимость, по ее словам, покупают как первое жилье студентам, родителям-пенсионерам, которых дети перевозят поближе к себе, а также приобретают под сдачу инвесторы.

В то же время психолог отметила, что через пару лет от нахождения в замкнутом пространстве может начаться депрессия.

Но для студента, много работающего человека, который приходит домой только спать, это «неплохой вариант», сказала она.

Для семьи же этот формат «категорически не подходит», не зря раньше была санитарная норма 8 кв. м жилой площади на человека, напомнила специалист.

Кроме того, когда микростудиями застраиваются большие площади, то это может превратиться в гетто, где собирается асоциальный контингент, допустила психолог.

По словам партнера «Метриума» Марии Литинецкой, микростудии — это мировой тренд. Студии площадью меньше 10 «квадратов» появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия. Их приобретают молодые люди, активные в карьерном и социальном плане, которые дома фактически только ночуют, добавил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

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