Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей

Ввиду сильных дождей в Сочи до 5 октября объявлено штормовое предупреждение. Об этом 4 октября сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба городской администрации.

«В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 18:00 4 октября до 18:00 5 октября 2021 года на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Местами прогнозируются сильный дождь, гроза», — уточняется в сообщении.

При этом допускается, что уровень воды в реках может подняться, а кроме того, возможны смерчи на участке Магри — Веселое. Синоптики прогнозируют усиления ветра, скорость которого составит 15–17 м/с. На курорте уже идет сильный дождь, пасмурно, температура воздуха не превышает +18 градусов тепла.

Ранее, 25 сентября, дожди в Сочи привели к отмене заездов «Формулы-1». Как уточнили организаторы, трасса позволит проводить гонки даже в плохую погоду, однако на место не могут вылететь вертолеты с медиками, которые должны присутствовать на «Формуле-1».

Тогда же, 25 сентября, были объявлены штормовые предупреждения на всей территории Краснодарского края, вызванные сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных.