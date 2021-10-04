Один человек погиб в ДТП с машиной дорожной службы под Казанью

Легковой автомобиль столкнулся с машиной дорожной службы на трассе Казань — Оренбург. Один человек погиб, трое получили травмы.

Авария произошла на участке трассы в сторону аэропорта в районе села Большие Кабаны. По данным правоохранительных органов, легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с машиной дорожной службы во время покраски дорожной полосы. Об этом сообщает InKazan.ru.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы. Один пассажир скончался. В ГИБДД уточнили, что дорожные рабочие не пострадали.

3 октября в Тамбовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель Lada скончался на месте, трое его пассажиров доставлены в больницу. Один из пострадавших, подросток 2004 года рождения, получил перелом бедра.