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Один человек погиб в ДТП с машиной дорожной службы под Казанью

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Легковой автомобиль столкнулся с машиной дорожной службы на трассе Казань — Оренбург. Один человек погиб, трое получили травмы.

Авария произошла на участке трассы в сторону аэропорта в районе села Большие Кабаны. По данным правоохранительных органов, легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с машиной дорожной службы во время покраски дорожной полосы. Об этом сообщает InKazan.ru.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля получили травмы. Один пассажир скончался. В ГИБДД уточнили, что дорожные рабочие не пострадали.

3 октября в Тамбовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. От полученных травм водитель Lada скончался на месте, трое его пассажиров доставлены в больницу. Один из пострадавших, подросток 2004 года рождения, получил перелом бедра.

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