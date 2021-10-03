Прямой эфир
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета в Подмосковье
Общество
На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею
Общество
Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом прятался в детском саду
Экономика
Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен
Мир
Премьер Грузии допустил возврат Саакашвили в Киев только после тюрьмы
Спорт
Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
Мир
Президент Абхазии прервал рабочий визит в РФ после инцидента со стрельбой
Спорт
Российский футболист Головин получил травму в матче за «Монако»
Экономика
Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября

Один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковушкой под Тамбовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с одним погибшим произошло в Тамбовской области 3 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

Около 18:00 на 107 км автодороги «Тамбов-Пенза» водитель легкового автомобиля «Lada XRAY» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовиком «КАМАЗ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Lada XRAY» 1972 г.р. от полученных травм скончался на месте. Трое находившихся в легковом автомобиле пассажиров с различными травмами доставлены в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Один из пострадавших, несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, получил перелом бедра. Водитель грузовой машине не пострадал.

Ведется процессуальная проверка, добавили в прокуратуре.

1 октября на 337-м км трассы Советский — Ханты-Мансийск в столкновении грузовика с легковушкой погиб человек. Как сообщили в МВД по Югре, 40-летний мужчина, который был за рулем Volkswagen Polo, от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика Scania не пострадал.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021