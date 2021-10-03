Один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковушкой под Тамбовом

ДТП с одним погибшим произошло в Тамбовской области 3 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

Около 18:00 на 107 км автодороги «Тамбов-Пенза» водитель легкового автомобиля «Lada XRAY» выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовиком «КАМАЗ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Lada XRAY» 1972 г.р. от полученных травм скончался на месте. Трое находившихся в легковом автомобиле пассажиров с различными травмами доставлены в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Один из пострадавших, несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, получил перелом бедра. Водитель грузовой машине не пострадал.

Ведется процессуальная проверка, добавили в прокуратуре.

1 октября на 337-м км трассы Советский — Ханты-Мансийск в столкновении грузовика с легковушкой погиб человек. Как сообщили в МВД по Югре, 40-летний мужчина, который был за рулем Volkswagen Polo, от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика Scania не пострадал.