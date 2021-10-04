Новая зеленая зона появилась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске создали новую зеленую зону. Она появилась на пересечении улиц Сахалинской и Железнодорожной. На месте пустыря разбили небольшой сквер с цветами, кустарниками и беседкой для отдыха.

Инициативу активистов города реализовали власти на грантовые средства регионального правительства с участием бизнеса.

По словам начальника отдела озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска» Дмитрия Чернухи, которые приводит ИА SakhalinMedia, территорию обустроили с учетом особенностей местности, сделали мостик. Совхоз «Тепличный» безвозмездно передал цветочную рассаду, а Сбербанк закупил 40 кустов сирени.

Саженцы приносили со своих приусадебных участков местные жители. В благоустройстве сквера приняли участие волонтеры, студенты и школьники. Они разбили клумбы, оформили элементы ландшафтного дизайна, проложили пешеходные дорожки, высадили кустарники и цветы.

Ранее сообщалось, что Сахалин получит более 2,5 млрд рублей для комплексной реконструкции аэропорта Южно-Сахалинска.