Более 2,5 млрд рублей выделят на реконструкцию аэропорта Южно-Сахалинск

Сахалинской области выделят более 2,5 млрд рублей для комплексной реконструкции аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) имени А.П. Чехова. Кроме того, правительство РФ одобрило бюджетные кредиты Ростовской, Самарской, Калужской, Белгородской, Тамбовской и Тульской областям, а также Республике Башкортостан и Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Аэропорт Хомутово расположен в 10 км от центра Южно-Сахалинска. Основной пассажиропоток приходится на Владивосток, Москву, Новосибирск, Хабаровск. Из международных направлений популярностью пользуются рейсы на Сеул и Токио.

Ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщило о заключении контракта на строительство нового терминала в аэропорту Ставрополя. Работы обойдутся в 2,1 млрд рублей. Пропускная способность достигнет 580 тыс. человек.