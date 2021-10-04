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Явлинского выписали из больницы после операции на сердце

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выписан из больницы после операции на сердце и вскоре вернется к работе. Об этом 4 октября сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

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«В связи с ростом заболеваемости ковидом в Москве и удовлетворительным состоянием, Григория Явлинского выписали из больницы. В ближайшее время он вернется к работе», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой политсилы.

О госпитализации Явлинского стало известно 27 сентября. Источник «Известий» рассказал, что политик сам обратился в медучреждение. Сообщалось, что он находился в кардиологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Как напоминает «Газета.ру», в 1998 году политик перенес операцию на сердце в Германии, а в 1999-м — оперативное вмешательство в США.

В июле 2021 года Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на выборах в Госдуму. Причины подобного решения не уточнялись.

По результатам выборов, прошедших 17–19 сентября 2021 года, «Яблоко» набрало лишь 1,34% голосов и не получило ни одного мандата. Результаты партии оказались еще скромнее, чем в 2016-м, когда «Яблоко» набрало 1,99%, и чем в 2011-м году, когда Явлинский с соратниками получили 3,43%.

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