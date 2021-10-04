Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Об этом 4 октября сообщили в нобелевском комитете.

Тема их исследования относится к тактильным и температурным рецепторам.

«В этом году премия по медицине присуждена Давиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Их исследования раскрыли один из секретов природы, объяснив молекулярную основу восприятия тепла, холода и механической силы, которая имеет фундаментальное значение для нашей способности чувствовать, интерпретировать и взаимодействовать с нашей внутренней и внешней средой», — говорится в заявлении.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке. Исследователь получил степень доктора философии в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли. В 1989 году мужчина начал работать в Калифорнийском университете Сан-Франциско.

Его коллега Патапутян родился в 1967 году в ливанской столице Бейруте. Позднее ученый переехал в Лос-Анджелес и в 1996 году получил степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Работает профессором в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

Ранее в этот день в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Победитель в области физики будет определен во вторник, 5 октября. В среду и четверг назовут имена лауреатов по химии и литературе. Обладателя премии мира объявят 8 октября.

В мае стало известно, что президент России Владимир Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира — 2021. Выдвинул российского лидера в номинанты на премию академик, писатель Сергей Комков.

Комков направил соответствующую заявку в Нобелевский комитет в сентябре 2020 года. Он попросил наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.