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Mercedes-Benz представил обновленный G-класс для армии

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Компания Mercedes-Benz выпустила модернизированую версию внедорожника G-класса для армии и силовых структур стран НАТО. Об этом 4 октября сообщает «Авторевю».

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Отмечается, что военный Mercedes-Benz G-класса представлен в двух вариантах. Пятидверный внедорожник с кодом BA06 вмещает четырех человек. Разрешенная полная масса машины составляет 3,5 т, а грузоподъемность — 1 т.

На вторую версию военного G-класса, которая имеет код BA09, можно устанавливать грузовые надстройки. Грузоподъемность шасси — 2,5 т, а полная масса такого грузовичка — 4,9 т.

Вся светотехника теперь диодная, другие внешние изменения — массивный передний бампер и перенесенный с правой на левую сторону шноркель. Стандартный топливный бак — объемом 80 л, опционный — на 96 л.

Модель получила рядный шестицилиндровый турбодизель 2.9 серии OM 656 мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

29 июля сообщалось, что Mercedes-Benz выпустила бронированную версию седана S-Class нового поколения.

Автомобиль получил максимальный уровень защиты. Конструкция способна защитить водителя и пассажиров не только от очередей из автомата Калашникова, но также выдержать попадание бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

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