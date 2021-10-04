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Мурашко спрогнозировал напряженный сезон гриппа в России

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В России ожидается напряженный сезон гриппа, в том числе из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».

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«Вакцинироваться нужно и той [от COVID-19], и другой [от гриппа] вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать», — сказал глава ведомства.

1 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России достаточно вакцин от гриппа, проблем с поставками в регионы нет.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране наблюдается сезонный рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По ее словам, с начала сентября заболеваемость возросла вдвое. На фоне этого растет также число заболевших COVID-19.

28 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, что от гриппа в России привиты более 13 млн человек, то есть 9,2% от численности населения страны. Также отмечалось, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ. Ситуация с вакцинацией населения находится под контролем ведомства.

В свою очередь, аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал соблюдать правильный порядок вакцинирования. Он подчеркнул, что сначала необходимо сделать прививку от коронавируса и только затем, после перерыва, от гриппа.

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