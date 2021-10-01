Мантуров заверил в достаточном количестве вакцин от гриппа в России

В России достаточно вакцин от гриппа, проблем с поставками в регионы нет. Об этом 1 октября заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«От гриппа — точно достаточно (вакцин. — Ред.). Тем более что это не новая ситуация: каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше»,— сказал министр.

На вопрос журналиста о том, существуют ли проблемы с поставками вакцин в регионы, он ответил отрицательно.

Ранее, 30 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается сезонный рост случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По ее словам, с начала сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом возросла вдвое. На фоне этого растет также число заболевших COVID-19.

28 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, что от гриппа в России привиты более 13 млн человек, то есть 9,2% от численности населения страны. Также отмечалось, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ. Ситуация с вакцинацией населения находится под контролем ведомства.

15 сентября Попова рассказала, что перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять месяц. По ее словам, переболевшие COVID-19 больше месяца назад тоже могут сделать прививку от гриппа.