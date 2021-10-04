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Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

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Специалисты Bi.Zone выявили 188 заманивающих людей сайтов, которые, действуя якобы от лица «АвтоВАЗа», предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля «LadaЭксперт». Об этом «РИА Новости» сообщил 4 октября директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин.

«Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять-семь дней», — пояснил эксперт.

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При этом Волошин порекомендовал всегда, прежде чем участвовать в розыгрыше, проверять информацию о нем на официальном сайте компании, чтобы не стать жертвой мошенников. Только убедившись в том, что розыгрыш действительно проводится той или иной компанией, можно смело принимать в нем участие.

«Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество. Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», — уточнил эксперт.

В конце сентября в «Тинькофф» рассказали «Известиям», что злоумышленники стали убеждать россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей, такие как Apple или Google Pay, под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

10 сентября в компании DeviceLock сообщили, что мошенники стали звонить от имени службы поддержки госуслуг: они уверяют граждан, что аккаунт взломан, и выпытывают данные для входа в личный кабинет

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