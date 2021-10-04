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Эксперт назвал способы сократить количество рекламных звонков

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Сократить количество рекламных звонков, которые поступают с городских номеров, можно двумя способами, рассказал 4 октября эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин.

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При этом он отметил, что игнорирование таких спам-звонков не поможет уменьшить их число.

«Чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без «до свидания», «спасибо» и так далее. Это работает», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Мазохин добавил, что этот метод не всегда гарантирует избавление от нежелательных входящих звонков. На такой случай можно прибегнуть к другому методу, который больше подходит для тех, у кого много времени.

«Когда вам звонят такие товарищи [с рекламными предложениями], им надо сообщить, что вы хотите выслушать всё, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. <...> Это пассивно-агрессивная методика», — сказал Георгий Мазохин.

По его словам, таким образом можно испортить статистику тем, кто заказывает подобные звонки, а также впустую потратить время непосредственно тех, кто звонит.

2 сентября стало известно, что «МегаФон» подключит бесплатный сервис для защиты от спам-звонков всем своим абонентам. Аналитические алгоритмы с использованием больших данных позволят автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик.

В июле эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова рассказала, что в рамках борьбы с нежелательными телефонными звонками можно установить на смартфон специальную программу от спама или же завести отдельный номер для личных звонков.

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