Юрист рассказал о штрафах за курение на балконе

Юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов 4 октября предупредил, что за курение на балконе может последовать штраф.

Он пояснил, что привлечь к административной ответственности соседа, который курит на своем балконе, нельзя, однако в ряде случаев ему можно вменить нарушение противопожарных правил.

Так, например, закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...» запрещает курить табак или потреблять никотиносодержащую продукцию на территориях общего пользования в многоквартирных домах, например лифтах или подъездах, а также в помещениях, общих для всех собственников комнат в коммунальных квартирах. Штраф за это может составить от 500 до 1,5 тыс. рублей.

«Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах (лоджиях) квартир, но являются основанием для привлечения курильщика к ответственности в случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая горящая искра, попавшие на балкон или в открытое окно другого помещения», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Штраф за нарушение противопожарных правил также прописан в 20.4 КоАП, добавил Иванов. В данном случае придется расстаться с суммой от 2 до 3 тыс. рублей.

Кроме того, эксперт напомнил, что за оставление открытого огня в помещениях общего пользования на балконах или лоджиях квартир тоже можно поплатиться штрафом.

28 мая адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил, что россияне, страдающие от табачного дыма, могут обращаться в суд с просьбой о взыскании морального вреда с соседей.