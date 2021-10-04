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Правозащитники предлагают запретить кредитное страхование

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Правозащитники предлагают запретить страховки при кредитовании за исключением ипотеки. С такой инициативой к ЦБ намерена обратиться Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) по результатам исследования (документ есть у «Известий») крупнейших банков на предмет продажи заемщикам страховок.

КонфОП методом тайного покупателя обследовала 10 крупнейших игроков на рынке потребкредитования: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, банк «Открытие», Почта Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Участники исследования обзванивали организации с легендой, что нужен кредит в 400 тыс. рублей на два года при зарплате 70 тыс. рублей.

Во всех банках, отмечается в документе КонфОП, у потенциальных заемщиков потребовали приобрести страховку. Причем уже на стадии предварительного расчета банки «зашивают» в тело кредита и стоимость страхования, о чем становится ясно только после соответствующих вопросов. Причем это может или увеличивать сумму кредита, или заемщик получает на руки меньше денег за вычетом стоимости страховки.

Как показало исследование, при кредите в 400 тыс. рублей на страховку приходилось от 22 тыс. до 56 тыс. рублей.

В КонфОП считают, что сам формат, когда банк выступает в качестве агента страховой компании (СК), способствует дальнейшему распространению навязывания услуг.

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Банки, являясь агентом СК и продавая страховки, получают от 60 до 70% комиссии, которые закладываются в стоимость продукта. При этом агентские комиссии колеблются в диапазоне от 10 до 30%, уточнил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

Он также отметил, что выплаты по кредитному страхованию не превышают 9–10%, а остальные 90% собранных премий распределяется между СК и банками.

«Потребителям ничего не достается. Эти два признака — низкие выплаты застрахованным и огромные комиссии банкам — являются, по моему мнению, достаточными условиями для того, чтобы вывести эти продукты с рынка», — уверен глава КонфОП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ложный процент: правозащитники предлагают запретить кредитное страхование

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