Банкам запретят взымать долги россиян с соцвыплат

Банкам запретят списывать долги россиян с социальных выплат. Как выяснили «Известия», это будет один из приоритетных законопроектов, которые Госдума рассмотрит в октябре.

Его авторы — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев — предлагают ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки.

Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта.

При этом часть социальных выплат всё же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.

В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу и активно участвуют в разработке законопроекта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Платежный рудимент: банкам запретят взымать долги с соцвыплат