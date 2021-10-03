На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею

В Ленинградской области состоялся спортивный уикенд. На всесезонном курорте «Игора» финишировали участники традиционного ретроралли «10 озер», а юные хоккеисты поборолись за кубок IGORA CUP. Об этом 3 октября сообщает корреспондент «Известий».

Ретроралли — это особая гонка, где важна не только скорость. Участники на маршруте выполняют задания по маневрированию, делают остановки для квестов и осматривают уникальные достопримечательности Карельского перешейка.

Ралли стартовало в Приозерске. Впервые ретроавтомобили сделали круги почета по улицам небольшого города, местные жители с интересом рассмотрели каждый экипаж — некоторым образцам больше 90 лет. Самому старому авто около ста лет. Немецкий раритет успешно финишировал среди других 46 автомашин.

Победителей гонки «10 озер» чествуют на «Игора» четвертый год подряд. Ретроралли стало уже настоящей традицией.

«На курорте «Игора» проходит закрытие сезона классических автомобилей. В этом году ралли отличается своей протяженностью и некруговым маршрутом», — отмечает организатор ретроралли «10 озер» Александр Терентьев.

«Это яркое интересное событие для наших гостей и любителей автокультуры. Курорт, в свою очередь, предлагает специальные пакеты, где помимо проживания еще входят услуги автодрома «Игора Драйв», такие как заезды в картинг-центре и экскурсия в музей с уникальными ретроавтомобилями XX века»,— сказала заместитель руководителя по маркетингу курорта «Игора» Екатерина Святко.

Помимо ралли на курорте прошли матчи юных хоккеистов — девять команд сражались за кубок курорта «Игора». Первое место и кубок получила команда юниоров из Колпино.

«Это прекрасное место для проведения данного мероприятия. Здесь всё соответствует тому, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чувствовали себя комфортно родители»,— сказал вице-президент федерации хоккея Ленинградской области Сергей Самсонов.

Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин поручил правительству России и Ленинградской области, а также РЖД обеспечить транспортную доступность автодрома «Игора Драйв» в период проведения российского этапа чемпионата «Формула-1». Поручение должно быть выполнено до 1 ноября.