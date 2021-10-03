Прямой эфир
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета в Подмосковье
Общество
На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею
Общество
Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом прятался в детском саду
Экономика
Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен
Мир
Премьер Грузии допустил возврат Саакашвили в Киев только после тюрьмы
Спорт
Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
Мир
Президент Абхазии прервал рабочий визит в РФ после инцидента со стрельбой
Спорт
Российский футболист Головин получил травму в матче за «Монако»
Экономика
Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября

На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области состоялся спортивный уикенд. На всесезонном курорте «Игора» финишировали участники традиционного ретроралли «10 озер», а юные хоккеисты поборолись за кубок IGORA CUP. Об этом 3 октября сообщает корреспондент «Известий».

Правила «Игоры Драйв»: что изменится на трассе в Ленобласти перед «Ф-1»
Идея проведения этапа «Королевских гонок» на автодроме под Питером одобрена всеми заинтересованными сторонами

Ретроралли — это особая гонка, где важна не только скорость. Участники на маршруте выполняют задания по маневрированию, делают остановки для квестов и осматривают уникальные достопримечательности Карельского перешейка.

Ралли стартовало в Приозерске. Впервые ретроавтомобили сделали круги почета по улицам небольшого города, местные жители с интересом рассмотрели каждый экипаж — некоторым образцам больше 90 лет. Самому старому авто около ста лет. Немецкий раритет успешно финишировал среди других 46 автомашин.

Победителей гонки «10 озер» чествуют на «Игора» четвертый год подряд. Ретроралли стало уже настоящей традицией.

«На курорте «Игора» проходит закрытие сезона классических автомобилей. В этом году ралли отличается своей протяженностью и некруговым маршрутом», — отмечает организатор ретроралли «10 озер» Александр Терентьев.

«Это яркое интересное событие для наших гостей и любителей автокультуры. Курорт, в свою очередь, предлагает специальные пакеты, где помимо проживания еще входят услуги автодрома «Игора Драйв», такие как заезды в картинг-центре и экскурсия в музей с уникальными ретроавтомобилями XX века»,— сказала заместитель руководителя по маркетингу курорта «Игора» Екатерина Святко.

Помимо ралли на курорте прошли матчи юных хоккеистов — девять команд сражались за кубок курорта «Игора». Первое место и кубок получила команда юниоров из Колпино.

«Это прекрасное место для проведения данного мероприятия. Здесь всё соответствует тому, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чувствовали себя комфортно родители»,— сказал вице-президент федерации хоккея Ленинградской области Сергей Самсонов.

Ранее, 1 октября, президент России Владимир Путин поручил правительству России и Ленинградской области, а также РЖД обеспечить транспортную доступность автодрома «Игора Драйв» в период проведения российского этапа чемпионата «Формула-1». Поручение должно быть выполнено до 1 ноября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021