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Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Канаде

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Один человек погиб и один ранен в результате крушения самолета с баннером «Ты выйдешь за меня?» в канадском Монреале, неподалеку от места проведения музыкального фестиваля. Об этом сообщает местный телеканал CTV News.

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«Один человек, к сожалению, скончался, а второй доставлен в больницу», — заявила представитель полиции Вероника Комтуа.

Отмечается, что выяснением причин произошедшего займется канадский совет по безопасности на транспорте.

Мэр Монреаля Валери Планте выразила соболезнования в социальных сетях, написав, что она и ее команда «следят за развитием событий после аварии».

Ранее, 3 октября, были опубликованы кадры падения частного самолета на здание парковки в Милане. На них видно, что после падения самолета здание парковки загорелось. Огонь уничтожил оба этажа строения и несколько припаркованных рядом машин.

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