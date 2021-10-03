Опубликовано видео последствий падения самолета на здание в Италии

Последствия падения частного самолета на здание парковки на юго-востоке Милана сняли на видео. Кадры 3 октября публикует канал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что после падения самолета здание парковки загорелось. Огонь уничтожил оба этажа строения и несколько припаркованных рядом машин. Здание парковки было закрыто на ремонт, поэтому внутри в момент катастрофы не было людей.

Как сообщает Quotidiano Nazionale, на борту самолета, который вылетел из Линате и направлялся в Ольбию на Сардинии, было восемь человек, а не шесть, как сообщалось изначально. Пилот, второй пилот и шесть пассажиров, включая ребенка, погибли в результате падения.

На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые быстро потушили возгорание, возникшее на месте падения самолета.

Ранее, 7 августа, одномоторный самолет Mooney M20 упал на жилой дом в американском городе Виктория, штат Миннесота (США), после чего загорелся. Самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии в аэропорт Flying Cloud в округе Хеннепин. Сообщалось, что на борту самолета находились два человека, они погибли.