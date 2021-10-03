Психолог рассказала о влиянии внешности на размер зарплаты

Руководители и HR-службы некоторых компаний по-прежнему отдают предпочтение высоким и стройным людям, принимая новых сотрудников на работу, рассказала магистр психологии, психотерапевт Элина Ландман.

Как уточнила психолог, предрассудки работодателей, основанные на внешности, касаются и мужчин, и женщин.

«На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат, поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел», — сказала Ландман в интервью радио Sputnik 3 октября.

Кроме того, от внешнего вида зачастую зависит и размер заработной платы, отметила специалист.

Однако стереотипы о потенциальных способностях высоких мужчин влияют лишь на финансовое положение наемных работников, пояснила психолог. Владелец бизнеса невысокого роста, наоборот, может выигрывать на фоне рослых конкурентов благодаря своим психологическим особенностям.

«Касательно корреляции между ростом и заработком, стоит разделить мужчин на наемных сотрудников и владельцев компаний. Альфред Адлер (австрийский психолог, создатель системы индивидуальной психологии. — Ред.) уже достаточно давно подробно расписал «комплекс Наполеона», согласно которому у невысоких людей включается компенсаторный режим, то есть нехватка роста включает дополнительные лидерские качества, смелость, даже агрессию. Это очень хорошо проявляется у крупных бизнесменов и владельцев компаний», — сказала эксперт.

Но если предрассудков относительно веса сотрудников-мужчин у работодателей обычно не бывает, то на заработок и карьеру женщины индекс массы тела может оказать серьезное влияние.

Так, по словам Элины Ландман, некоторые руководители могут воспринимать женщину с высоким индексом массы тела как человека, который ведет неправильный образ жизни и недостаточно энергичен.

«Они предполагают, что у такой женщины просто нет энергии на созидание — ни на созидание красоты, ни на то, чтобы творить на работе», — пояснила она.

Поэтому, если не получается сбросить вес, соискательница должна излучать уверенность в себе, советует Ландман.

«Когда женщина довольна собой, когда ее устраивает собственный вес, создается впечатление, что она принимает верные решения как для себя, так и для компании», — заключила психолог.

В апреле аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, что российские работодатели стали реже отказывать соискателям с татуировками. В то же время, по словам экспертов, проблема с дискриминацией сотрудников из-за внешности осталась: многие руководители по-прежнему не хотят брать на работу людей с пирсингом, лишним весом, дредами или ярким цветом волос.