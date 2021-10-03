СК Новосибирска проверит данные о получившем перелом позвоночника школьнике

Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений восьмилетнему мальчику в школе. Об этом 2 октября сообщается на сайте регионального СК.

Уточняется, что инцидент произошел в Железнодорожном районе города Новосибирска.

«В ходе мониторинга средств массовой информации <…> выявлена публикация о том, что в учебном заведении <…> старшеклассники причинили телесные повреждения восьмилетнему мальчику. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. <…> Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц средней общеобразовательной школы», — говорится в тексте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ Новосибирска со ссылкой на маму пострадавшего сообщали, то старшие ученики школы № 1 в течение 20 минут издевались над мальчиком, в том числе хватали его за волосы и заламывали руки.

Женщина подчеркнула, что всю перемену мимо дерущихся детей проходили педагоги, однако никто из них не попытался их разнять.

В ходе избиения ее сын получил закрытый перелом позвоночника. Согласно заключению врача, мальчику минимум полгода придется носить корсет, также на три месяца ему запрещено сидеть и на два года — заниматься физнагрузками.

20 сентября kp.ru сообщал, что студентку Липецкого техникума общественного питания избила группа учащихся. На нее напали три девушки перед уроком физкультуры в раздевалке спортзала. У девушки отняли телефон, а когда она попыталась его вернуть, повалили на пол и начали бить. Всё это происходило на глазах у других студентов, многие из которых снимали избиение на телефоны.