В Ленобласти авария на водопроводе оставила 35 тыс. человек без воды

В Ленинградской области устраняют последствия аварии на Большом Невском водоводе, сообщается на сайте компании «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКC).

«Идет устранение аварии на Большом Невском водоводе. Неподалеку от деревни Феклистово обнаружено место повреждения водовода», — следует из сообщения на сайте.

Отмечается, что жители города Никольское, поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района, общее население которых — около 35 тыс. человек, остались без водоснабжения. Их обеспечат водой из бочек на время починки системы.

Уточняется, что бочки с водой доступны в каждом населенном пункте. Восстановить водоснабжение планируется в течение 48–72 часов.

17 июня в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральном водоводе, из-за чего оказались подтоплены 12 участков и пять частных домов.

Как рассказали в «Росводоканале» Воронежа, причиной ЧП стал износ водопровода, который был проложен в 1960-х годах, его расположение — вблизи интенсивно эксплуатируемой железной дороги, а также «частые обильные дожди», спровоцировавшие ослабление и движение грунта.