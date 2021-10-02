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В Ленобласти авария на водопроводе оставила 35 тыс. человек без воды

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В Ленинградской области устраняют последствия аварии на Большом Невском водоводе, сообщается на сайте компании «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКC).

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«Идет устранение аварии на Большом Невском водоводе. Неподалеку от деревни Феклистово обнаружено место повреждения водовода», — следует из сообщения на сайте.

Отмечается, что жители города Никольское, поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района, общее население которых — около 35 тыс. человек, остались без водоснабжения. Их обеспечат водой из бочек на время починки системы.

Уточняется, что бочки с водой доступны в каждом населенном пункте. Восстановить водоснабжение планируется в течение 48–72 часов.

17 июня в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральном водоводе, из-за чего оказались подтоплены 12 участков и пять частных домов.

Как рассказали в «Росводоканале» Воронежа, причиной ЧП стал износ водопровода, который был проложен в 1960-х годах, его расположение — вблизи интенсивно эксплуатируемой железной дороги, а также «частые обильные дожди», спровоцировавшие ослабление и движение грунта.

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