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В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве матери и сестры

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Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери и малолетней сестры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

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Сообщается, что в квартире в поселке Бугры 2 октября были найдены тела ребенка трех лет и женщины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 г. р., который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой трехлетней девочки», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В конце августа в селе Дальний Кут в Приморье в отношении 27-летнего жителя было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители подозревают, что сын убил свою мать за измену отцу.

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