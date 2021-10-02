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СК начал проверку после столкновения грузовика и поезда под Пензой

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Следственный комитет начал проверку по факту столкновения пассажирского поезда и «КамАЗа» на переезде в Пензенской области. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят комплекс проверочных мероприятий, совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера, с грузовиком «КамАЗ» произошло ранее, в субботу, в Лунинском районе Пензенской области. В пассажирском поезде №116 «Адлер–Томск» находились 336 пассажиров, из которых 34 ребенка. Никто не пострадал.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. Сообщается, что автоматическая сигнализация на перегоне исправно работала.

В результате столкновения подвижной состав в головной части поезда сошел с рельсов, но не опрокинулся. Пассажиров доставили на станцию Лунино.

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