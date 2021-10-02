Под Пензой поезд с 336 пассажирами столкнулся с «КамАЗом»

В Лунинском районе Пензенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд, следовавший из Адлера, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате ЧП никто не пострадал. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Авария произошла в 04:28 на 82-м км перегона Лунино–Гольцовка. Одним из участников ДТП стал пассажирский поезд №116 «Адлер–Томск» с 336 пассажирами, из которых 34 ребенка.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. Автоматическая сигнализация на перегоне исправно работала.

В результате ДТП подвижной состав в головной части поезда сошел с рельсов без опрокидывания. Пассажиры перемещены на станцию Лунино.

Накануне в пятницу пассажирский поезд «Орлан» столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области. Отмечалось, что пострадал один человек — водитель автомобиля — его госпитализировали.