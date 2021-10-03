Енисейские поля: как живется парижанам в России

Париж — село в Челябинской области, названное так в честь победы русской армии над Наполеоном и взятия французской столицы в 1814 году. Здесь насчитывается почти 2 тыс. жителей, имеется парижская средняя школа, краеведческий музей и Эйфелева башня. Как сегодня живется парижанам — в фотогалерее «Известий»