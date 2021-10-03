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Енисейские поля: как живется парижанам в России

Париж появился на западной окраине Сибири еще в начале XIX века
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В селе очень много старожилов. Пожилые проводят время около своих домиков в огороде или просто сидят перед воротами в теньке, возможно, предаваясь ностальгии по прежним временам и молодости. Большинство из них прожили тут всю жизнь, а некоторые уезжали работать на Север, но приехали провести старость в родном селе. Как сказала одна из них «где родился, там и пригодился»
Фото: Сергей Строителев
Париж — село в Челябинской области, названное так в честь победы русской армии над Наполеоном и взятия французской столицы в 1814 году. Здесь насчитывается почти 2 тыс. жителей, имеется парижская средняя школа, краеведческий музей и Эйфелева башня. Как сегодня живется парижанам — в фотогалерее «Известий»
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Пожилые работаю, даже несмотря на возраст и палящее солнце. Если есть сорняки на огороде — их надо обязательно убрать. Они так привыкли
Фото: Сергей Строителев
Большая часть местного населения старожилы. Даже те, кто уезжал когда-то работать на Север, вернулись встретить старость в родном селе. Пожилые парижане редко отдыхают, они всегда чем-то заняты
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Мальчишки пьют из водокачки
Фото: Сергей Строителев
Главный центр притяжения местной молодежи — Эйфелева башня
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Каждый вечер к башне съезжаются мальчишки на мотоциклах. Они показывают друг другу апгрейды своих байков, вейпят, слушают рэп и пытаются привлечь внимание местных девочек
Фото: Сергей Строителев
Здесь каждый вечер собираются шумные компании
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По вечерам башня загорается огнями. Иногда забываешь, что ходишь по селу и чувствуешь, что находишься где-то на Елисейский Полях. Однако местные уже привыкли к своей главной достопримечательности. К слову, некоторые из них были против установки вышки, мол, она дает вредные излучения
Фото: Сергей Строителев
Башня — это вышка сотовой связи, выполненная в оригинальном стиле и установленная в 2005 году. Она в шесть раз меньше настоящей, но по вечерам освещается огнями и добавляет романтики ночному пейзажу
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На одном из участков села. Образ Ильича тут в ходу, мало того, что местные используют его для украшения своих участком, так еще и статуя прячется в кустах недалеко от рынка. Владимира Ильича уважают люди старших поколений
Фото: Сергей Строителев
Наряду с французской символикой у сельчан в ходу образ Ильича
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Местные дети играют с кинопленкой на одной из главных дорого села
Фото: Сергей Строителев
В челябинском Париже дети еще играют на улицах в подвижные игры и используют для этого раритетные игрушки, например, старые катушки с кинопленкой
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Дети ловят рыбу в пруду. Спорят на «кто больше поймает карасей». У маленького паренька полный пакет карасиков, он еле скрывает улыбку. На обочине останавливается грузовик, выходит тучный водитель с предложением купить рыбу для кошек. Пацаны горделиво отказываются
Фото: Сергей Строителев
На пруду проходят состязания, кто больше поймает карасей. Продать проезжающим водителям на корм кошкам отказываются
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Местная женщина работает на своем участке. Она живет на центральном проспекте села — улице Советской. Жители здесь видят башню из своих окон
Фото: Сергей Строителев
Эта женщина живет в самом центре Парижа на улице Советской и видит башню из окон своего дома
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Интерьер дома в селе Париж. Медаль ветерана труда и голограмма иконы соседствуют друг с другом
Фото: Сергей Строителев
Красный угол в парижском доме — иконы и медали
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Вид на село при въезде. Как и во многих российских селах, в Париже довольно много старых покосившихся домиков, брошенных хозяевами
Фото: Сергей Строителев
На окраине села довольно много старых покосившихся зданий
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Одно из покинутых зданий села
Фото: Сергей Строителев
Некоторые не выдерживают парижской жизни, оставляют дома и уезжают
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Фермер с лошадью на своем участке. Многие жители держат свое хозяйство — скотину, а также сами делают сыр и масло на продажу в Магнитогорске и через социальные сети
Фото: Сергей Строителев
У многих парижан есть свое хозяйство, они сами делают сыр и масло на продажу
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Жители очень трепетно относятся к своему хозяйству, ведь от этого зависит их жизнь
Фото: Сергей Строителев
К животным относятся очень трепетно — от них зависит уровень жизни и благополучие
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Мужчина загоняет коров обратно на участок. Животных искать не надо, они отлично знают дорогу домой и возвращаются около 19 вечера. А днем по улицам и полям села ходят табуны
Фото: Сергей Строителев
Домашних животных в Париже искать не надо. Днем они бродят по полям и сельским улицам, а около 7 вечера сами возвращаются домой
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Продавец птицы на рынке, который проводится каждый четверг. К слову, местные очень гордятся рынком. Для некоторых пожилых рынок стал стимулом, чтобы остаться в селе. «Всё есть, покупай что хочешь»
Фото: Сергей Строителев
Каждый четверг — рыночный день. Парижане очень гордятся своим рынком: «Всё есть, покупай что хочешь»
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Женщина на прогулке по селу после рабочего дня. Главное место встречи взрослых — это два магазина «Светлана» и «Хуторок»
Фото: Сергей Строителев
В остальные дни главные места притяжения взрослых в Париже — это два магазина «Светлана» и «Хуторок». Туда можно прогуляться после рабочего дня
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Фото: Сергей Строителев
В выходные можно отдыхать и никуда не ходить
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Старики любят эту землю, несмотря ни на что. Очень интересно и то, что место вдохновляет зрелое поколение на творческие изыскания. Это касается и двух братьев — Валерия и Николая. Оба уезжали надолго из села, но, будучи на пенсии, вернулись назад. Один режет по дереву, другой — по металлу и все башню. Понятное дело. Говорят, что когда были в армии и жили на Севере, сослуживцы и соседи удивлялись, когда слышали про Париж, смеялись, пока не услышали историю этого места
Фото: Сергей Строителев
Париж не отпускает своих жителей насовсем. Братья Валерий и Николай надолго уезжали из села, но выйдя на пенсию, вернулись и занялись творчеством — один режет по дереву, другой — по металлу. И большинство работ посвящены родному селу
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