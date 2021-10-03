Енисейские поля: как живется парижанам в России

Париж — село в Челябинской области, названное так в честь победы русской армии над Наполеоном и взятия французской столицы в 1814 году. Здесь насчитывается почти 2 тыс. жителей, имеется парижская средняя школа, краеведческий музей и Эйфелева башня. Как сегодня живется парижанам — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Сергей Строителев
Большая часть местного населения старожилы. Даже те, кто уезжал когда-то работать на Север, вернулись встретить старость в родном селе. Пожилые парижане редко отдыхают, они всегда чем-то заняты
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Фото: Сергей Строителев
Главный центр притяжения местной молодежи — Эйфелева башня
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Фото: Сергей Строителев
Здесь каждый вечер собираются шумные компании
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Фото: Сергей Строителев
Башня — это вышка сотовой связи, выполненная в оригинальном стиле и установленная в 2005 году. Она в шесть раз меньше настоящей, но по вечерам освещается огнями и добавляет романтики ночному пейзажу
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Фото: Сергей Строителев
Наряду с французской символикой у сельчан в ходу образ Ильича
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Фото: Сергей Строителев
В челябинском Париже дети еще играют на улицах в подвижные игры и используют для этого раритетные игрушки, например, старые катушки с кинопленкой
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Фото: Сергей Строителев
На пруду проходят состязания, кто больше поймает карасей. Продать проезжающим водителям на корм кошкам отказываются
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Фото: Сергей Строителев
Эта женщина живет в самом центре Парижа на улице Советской и видит башню из окон своего дома
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Фото: Сергей Строителев
Красный угол в парижском доме — иконы и медали
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Фото: Сергей Строителев
На окраине села довольно много старых покосившихся зданий
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Фото: Сергей Строителев
Некоторые не выдерживают парижской жизни, оставляют дома и уезжают
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Фото: Сергей Строителев
У многих парижан есть свое хозяйство, они сами делают сыр и масло на продажу
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Фото: Сергей Строителев
К животным относятся очень трепетно — от них зависит уровень жизни и благополучие
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Фото: Сергей Строителев
Домашних животных в Париже искать не надо. Днем они бродят по полям и сельским улицам, а около 7 вечера сами возвращаются домой
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Фото: Сергей Строителев
Каждый четверг — рыночный день. Парижане очень гордятся своим рынком: «Всё есть, покупай что хочешь»
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Фото: Сергей Строителев
В остальные дни главные места притяжения взрослых в Париже — это два магазина «Светлана» и «Хуторок». Туда можно прогуляться после рабочего дня
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Фото: Сергей Строителев
В выходные можно отдыхать и никуда не ходить
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Фото: Сергей Строителев
Париж не отпускает своих жителей насовсем. Братья Валерий и Николай надолго уезжали из села, но выйдя на пенсию, вернулись и занялись творчеством — один режет по дереву, другой — по металлу. И большинство работ посвящены родному селу
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