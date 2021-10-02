В Балашихе загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. м

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Балашихе, сообщает в субботу, 2 октября, пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что горит крыша здания. Как стало известно РЕН ТВ, высота огня поднимается над зданием примерно на 80 метров.

«В 7:11 пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв. м», — отметили в ведомстве.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

На месте происшествия в огнем борются 28 специалистов и 21 единица техники.

В это же время в подмосковном поселке имени Воровского, который находится в соседнем от Балашихи округе, возник пожар на складе мебели и стройматериалов. Территорию возгорания в двухэтажном железобетонном здании площадью около 24 тыс. кв. м в настоящее время невозможно оценить из-за плотного задымления.