Инфекционист рассказала об опасных для человека болезнях птиц

Врач-инфекционист Елена Акименко 1 октября рассказала Пятому каналу, переносчиками каких заразных для людей болезней являются птицы.

«Среди инфекционных это сальмонеллез, кампилобактериоз, туберкулез, иерсиниоз, листериоз, птичий грипп и псевдомоноз. Самое же частое заболевание — орнитоз, или пситтакоз. Он вызывается микроорганизмом Chlamydia psittaci, которым заражено большинство городских голубей», — сказала эксперт.

Она отметила, что передаваемые от птиц заболевания могут грозить человеку летальным исходом — например, орнитоз, от которого умирает 1% заразившихся, или птичий грипп, приводящий к смерти в 3,5% случаев.

По словам инфекциониста, наиболее подвержены тяжелому течению птичьих болезней люди с ослабленным иммунитетом. Их лечение необходимо проводить в стационаре с помощью антибиотиков.

«Инкубационный период при этом длится 7–14 дней. Заболевание всегда начинается остро: с озноба, головной и мышечной боли, слабости, тошноты. Температура тела достигает 38–39 градусов, беспокоят выраженные боли в горле, пояснице, а также сухой кашель», — сказала Акименко.

Врач добавила, что болезни человеку передаются воздушно-капельным, пищевым и воздушно-пылевым путем и проходят как бессимптомно, так и в виде кишечной инфекции. При этом у некоторых больных могут встречаться две волны лихорадки.

Чтобы избежать заражения, необходимо не допускать тесного контакта с птицами, обитающими на городских улицах.

1 октября стало известно о вспышке птичьего гриппа в Федоровском районе Саратовской области, где местные жители обнаружили больных птиц на участке подсобного хозяйства. В региональном Роспотребнадзоре заявили о карантинных мерах, которые будут приняты в ближайшее время.