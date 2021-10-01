Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Саратовской области

Птичий грипп зарегистрировали в Федоровском районе Саратовской области. Больных птиц нашли на территории личного подсобного хозяйства жителя села Николаевка 30 сентября.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, РНК вируса гриппа обнаружен в отобранных пробах биологического и патологического материала в испытательной лаборатории ОГУ «Энгельсской районной станцией по борьбе с болезнями животных».

Специалисты ведомства и ветеринары проводят срочные мероприятия для ликвидации очага инфекции. В ближайшее время будут приняты карантинные меры.

23 сентября сообщалось, что в зоопарке Челябинска ликвидируют часть птиц из-за вспышки птичьего гриппа. Она произошла на территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы». Собственнику экспозиции будет возмещен ущерб.